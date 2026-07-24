(ANSA) - CAMEROTA (SALERNO), 24 LUG - Una lite è degenerata in una rissa nella serata di ieri sulla spiaggia del Pozzallo, a Marina di Camerota (Salerno). Una persona è rimasta ferita alla testa ed è stata trasportata in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, lo scontro sarebbe scaturito da pregressi contrasti legati all'occupazione di alcuni spazi dell'arenile. La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine. Il ferito è stato trasferito via mare fino al porto di Marina di Camerota, dove è stato affidato ai sanitari del 118 e accompagnato in ospedale. Sono in corso accertamenti sull'episodio. (ANSA).