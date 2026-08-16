(ANSA) - RIMINI, 16 AGO - Intorno alle quattro della scorsa notte a Rimini, sul lungomare Tintori, un gruppo di ragazzi sulla spiaggia si è scontrato e tre 19enni sono finiti in ospedale con ferite da taglio. Trasportati all'l'ospedale Bufalini di Cesena non sono in pericolo di vita. Uno dei giovani è stato sottoposto ad intervento chirurgico poiché rimasto ferito al busto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ma al momento non si conoscono le cause che hanno provocato i dissidi. Sono in corso verifiche da parte dell'Arma di Rimini per ricostruire i fatti e identificare i responsabili. Tutti i ragazzi sarebbero di origine nordafricana. (ANSA).