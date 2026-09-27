(ANSA) - TREVISO, 27 SET - Un diciottenne di origine gambiana è stato arrestato dalla Polizia di Treviso per aver accoltellato al fianco un giovane in una rissa avvenuta nel centro cittadino, in Piazza dei Signori. Nei suoi confronti è ipotizzato il reato di tentato omicidio. Oltre al giovane, che ha precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio, sono stati identificati e denunciati tre giovani italiani, di cui un minorenne, che avrebbero preso parte all'episodio. La rissa era scoppiata per futili motivi. L'arrestato, in particolare, avrebbe dapprima provocato e poi aggredito un giovane di 21 anni, che passeggiava per le vie del centro cittadino con la sua fidanzata. All'aggressione avrebbero preso parte anche gli altri componenti del gruppo. La situazione è degenerata quando il 18enne ha estratto un coltello e ha colpito al fianco destro la vittima, ricoverata all'ospedale in prognosi riservata ma non in pericolo di vita, per poi tentare di scappare. L'intervento delle Volanti della Polizia ha consentito di intercettarlo, individuato anche grazie alle testimonianze fornite dai numerosi presenti in piazza, e di trarlo in arresto alla Casa Circondariale Treviso. La Squadra Mobile della Questura ha poi permesso di individuare anche gli altri tre componenti del gruppo. (ANSA).