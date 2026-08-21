(ANSA) - TRENTO, 21 AGO - Risolto, dopo 35 anni, il mistero della scomparsa dell'altoatesino Johannes Angerer, di cui si erano perse le tracce nell'ottobre del 1991, quando il giovane, allora 22enne, era uscito per un'escursione con gli sci da alpinismo sulla Nordkette, situata appena a nord della città di Innsbruck, in Austria, senza far più ritorno a casa. Era stato cercato a lungo dai soccorritori, ma senza esito. Lo scorso 21 giugno alcuni resti erano stati trovati da un escursionista, nella zona della Vorderen Brandjochspitze, accanto ad altre ossa, identificate come resti di animale. Grazie all'esame del Dna è quindi arrivata la conferma: quei resti appartengono ad Angerer. È stato escluso dagli inquirenti il coinvolgimento di terze persone ma non è stato possibile accertare le cause esatte della morte del giovane. "Grazie a tutti coloro che tanti anni fa ti hanno cercato e che non hanno mai perso la speranza", ha commentato la famiglia, che ha fissato la data dei funerali il 24 agosto. (ANSA).