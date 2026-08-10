(ANSA) - WASHINGTON, AUG 10 - Le scorte americane nella Riserva strategica di petrolio (Spr) sono scese sotto i 300 milioni di barili, al livello più basso da oltre 40 anni, con le scorte globali sotto pressione a causa del conflitto che coinvolge l'Iran. La scorsa settimana la Riserva è diminuita di 6,1 milioni di barili, attestandosi a 298,7 milioni, secondo i dati diffusi oggi dal Dipartimento dell'Energia. La riserva, istituita nel 1975, si trova ora al livello più basso dal gennaio 1983. Il presidente Donald Trump ha ordinato il rilascio di 172 milioni di barili a marzo, dopo che l'Iran ha bloccato l'export di greggio attraverso lo Stretto di Hormuz. (ANSA).