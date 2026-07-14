(ANSA) - ORISTANO, 14 LUG - Un bagnante di 75 anni che ha rischiato di annegare davanti alla spiaggia di Mari Ermi, nel comune di Cabras (Oristano), è stato salvato da un poliziotto libero dal servizio. Attorno alle 11 di ieri, in un tratto di mare interessato da una forte corrente da un sostenuto vento di levante, l'uomo era entrato in acqua per recuperare un pallone sfuggito a dei bambini e trascinato al largo. Quando l'ha raggiunto, però, l'anziano è stato colto da un malore che gli ha impedito di tornare a riva. La madre dei bambini che avevano perso la palla, accortasi della gravità della situazione, ha chiesto aiuto agli altri bagnanti, fra i quali un operatore della polizia di Stato, che presta servizio nella Squadra Acque interne della questura di Oristano. Richiamato dalle grida, il poliziotto si è tuffato e ha raggiunto il 75enne che ormai faticava a restare a galla; gli ha liberato il volto dalla maschera da sub che ne ostacolava la respirazione e lo ha messo in sicurezza applicando le tecniche di salvamento acquisite durante la formazione specialistica. Nonostante la forte corrente contraria, il soccorritore è riuscito a completare il salvataggio e a tornare a riva. Qui il bagnante è stato assistito dalla moglie del poliziotto, un'infermiera, e da un operatore sanitario del 118 presente casualmente sulla spiaggia. I due sanitari hanno prestato le prime cure, fino all'arrivo dell'ambulanza che l'ha poi trasportato in ospedale. (ANSA).