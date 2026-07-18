(ANSA) - NUORO, 18 LUG - La situazione è nuovamente peggiorata a causa di repentine ripartenze del fuoco sul fronte del rogo tra Noragugume, Ottana e Sedilo, tra il Nuorese e l'Oristanese, dove sono andati in fumo oltre 500 ettari di territorio e sono state danneggiate oltre una ventina di aziende agrozootecniche. Per contrastare la ripresa delle fiamme, si sono alzati in volo due Canadair, il Super Puma della base di Fenosu (Oristano) e tre elicotteri della flotta regionale. Attualmente l'incendio sta interessando una vasta area e il vento sta aumentando di intensità: le raffiche da ovest hanno toccato i 40 km/h. (ANSA).