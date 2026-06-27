(ANSA) - PISA, 27 GIU - E' stata riaperta alle 15 la pista principale dell'aeroporto di Pisa e così lo scalo è tornato pienamente operativo. Anche i pesanti ritardi sui voli in arrivo e partenza si stanno progressivamente smaltendo. La riparazione urgente è stata dovuta a un avvallamento che, ha spiegato l'Aeronautica Militare, si è "verificato su una porzione ridotta e laterale della pista per il quale è stato necessario un intervento di ripristino dell'asfalto con il trasferimento dei voli sulla pista sussidiaria, garantendo così che l'operatività, per quanto rallentata dello scalo, non sia mai stata sospesa". Intanto, la Filt Cgil, con una nota spiega che "il deterioramento all'asfalto della pista, del tutto simile a un guasto già verificatosi la scorsa settimana, ha fatto ripiombare la struttura nel caos e ancora una volta i lavoratori aeroportuali si sono trovati soli a gestire una gravissima emergenza in prima linea, senza alcun potenziamento organizzativo da parte delle aziende coinvolte". Il caos è avvenuto in una giornata di partenza per il primo scaglione delle ferie estive, aggiunge la Filt Cgil, con "migliaia di viaggiatori ammassati nell'area imbarchi, ai varchi di sicurezza e al terminal arrivi a causa di voli ritardati o cancellati e in questo scenario di totale abbandono, non sono mancati momenti di forte tensione, sfociati in ingiustificati episodi di esasperazione a danno dei lavoratori e degli operatori aeroportuali, unici presenti a metterci la faccia". (ANSA).