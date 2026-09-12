(ANSA) - WASHINGTON, 11 SET - Il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano a Roma, previsto per la settimana prossima a Roma, è stato rinviato a ottobre. Lo ha dichiarato un funzionario degli Stati Uniti. Gli ambasciatori libanese e israeliano si incontreranno comunque la prossima settimana presso il Dipartimento di Stato a Washington "per discutere degli sviluppi in corso e dell'ulteriore attuazione" di un accordo quadro concordato a giugno, ha affermato il funzionario, che ha chiesto di mantenere l'anonimato. (ANSA).