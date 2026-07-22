(ANSA) - TORINO, 22 LUG - Ultimate le attività in via Fratelli Bandiera, a Torino partono dal 23 luglio, per una durata di circa 4 mesi e mezzo, i lavori del secondo lotto di adeguamento dei binari della linea tranviaria 15. L'intervento interesserà il tratto tra corso Vittorio Emanuele II e via Borsellino, con il rifacimento della curva tranviaria nei due sensi di marcia. Le attività saranno organizzate in tre fasi, con i lavori più impattanti svolti nel periodo estivo per limitare il disagio e ridurre l'impatto sulla città. La prima fase, fino al 15 settembre, si svilupperà sulla corsia centrale di corso Vittorio in direzione Rivoli e la circolazione della viabilità pubblica e privata sarà sempre possibile nei controviali e nella corsia centrale in direzione centro. Il servizio del trasporto pubblico rimarrà invariato ma la linea tranviaria 9 sarà gestita con autobus. Dal 16 settembre al 31 ottobre i lavori si sposteranno nell'area dell'incrocio tra corso Vittorio e via Borsellino e verrà ripristinato il doppio senso di marcia sul corso, con restringimenti di carreggiata. Il 9 tornerà a essere gestita con il tram a novembre. Dall'1 novembre all'8 dicembre, infine, è calendarizzato il rifacimento dei binari su via Borsellino, nella parte centrale, con viabilità possibile in entrambe le direzioni ai lati del cantiere. L'adeguamento consentirà una maggiore integrazione tra le linee esistenti, aumentando la flessibilità del sistema e contribuendo a rendere più fluido il servizio. (ANSA).