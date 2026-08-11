(ANSA) - ROMA, 11 AGO - Nonostante l'aumento del traffico aereo, migliora questa estate la puntualità dei voli, ma ancora quasi 3 aerei su 10 atterrano in ritardo rispetto all'orario previsto. I dati arrivano da RimborsoAlVolo, società specializzata in trasporto aereo e assistenza ai passeggeri, che ha realizzato una elaborazione sulla base dei report di Eurocontrol. "Nei mesi estivi di giugno e luglio si è registrata nei cieli europei una media di 35.778 voli al giorno, in sensibile crescita rispetto al 2025: +2,2%. La puntualità agli arrivi si attesta nello stesso periodo al 73%, in miglioramento di 2,3 punti sull'anno precedente: nonostante gli sforzi messi in atto dal settore, tuttavia, quasi 3 aerei su 10 continuano ad atterrare in ritardo rispetto agli orari previsti. - spiega RimborsoAlVolo - Il prezzo del jet-fuel si è attestato nel bimestre in esame a 3,35 dollari al gallone, con un incremento del +49% rispetto allo stesso periodo del 2025, ma al tempo stesso il prezzo medio dei voli per l'estero ha subito un ribasso: in base ai dati Istat, infatti, in Italia le tariffe dei biglietti internazionali hanno registrato a giugno un calo del -9,2% su base annua, e del -7,6% a luglio". RimborsoAlVolo inoltre, sulla base delle segnalazioni ricevute dai passeggeri, ha stilato una classifica delle compagnie aeree che nel periodo estivo giugno-luglio 2026 hanno registrato il maggior numero di disservizi: col 42% delle segnalazioni Ryanair si conferma anche questa estate in testa, primato dovuto però anche all'elevato numero di collegamenti giornalieri garantiti in Italia dal vettore. Al secondo posto Easyjet col 16% delle segnalazioni, al terzo Wizzair con circa l'11%. Sul fronte delle problematiche denunciate dai passeggeri, il ritardo dei voli rimane la criticità più grave, con una quota pari al 64% di tutte le segnalazioni dei cittadini che hanno viaggiato in aereo tra giugno e luglio, seguita da cancellazioni (26%), perdita bagagli (7%) e overbooking (3%). (ANSA).