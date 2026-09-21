(ANSA) - ROMA, 21 SET - Ritorno in classe da eroe, questa mattina, per il ragazzo di origini congolesi che venerdì è riuscito a fermare il compagno che aveva appena accoltellato la sua professoressa in una scuola media di Roma. Il giovane è stato accolto dalla preside e dall'intera comunità scolastica. "È stato un abbraccio di comunità, pieno di gratitudine. Lo hanno ringraziato per aver evitato una strage, poteva andare molto peggio", ha raccontato l'assessora alla Scuola del V Municipio, Cecilia Fannunza. Nel corso della mattinata la classe si è riunita in un'assemblea con i docenti e gli psicologi dello sportello scolastico per elaborare quanto accaduto venerdì. (ANSA).