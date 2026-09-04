(ANSA) - TORINO, 04 SET - E' rientrato nelle scorse ore in Italia Younes, il bambino di sei anni e mezzo di Brandizzo, nel Torinese, che era ricoverato in coma in Egitto dopo un incidente nella piscina di un albergo a Sharm El Sheikh. Il piccolo si trova all'ospedale Regina Margherita di Torino. Younes, di origini marocchine, era ricoverato in condizioni gravi in terapia intensiva all'ospedale internazionale Piramide di Sharm El Sheikh dal 3 agosto. Quel giorno, il primo della vacanza della famiglia in Egitto, era caduto in piscina dopo essere scivolato mentre giocava. Aveva battuto la testa, riportando un grave trauma cranico con edema cerebrale. (ANSA).