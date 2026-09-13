(ANSA) - ROMA, 13 SET - La Lituania ha reso noto che il presunto avvistamento di un drone nel proprio spazio aereo, che aveva indotto a chiudere lo scalo di Vilnius e la Nato a mobilitare almeno un caccia, si è rivelato essere uno stormo di uccelli. Lo scrive Reuters sul sito. L'allarme aereo è rientrato e l'aeroporto è stato riaperto nel giro di 38 minuti, dopo che il caccia della Nato ha effettuato un'identificazione visiva, ha comunicato il Centro nazionale lituano per la gestione delle crisi. "Nelle rilevazioni radar iniziali le tracce lasciate da uccelli e droni possono risultare simili", ha aggiunto l'ente. L'episodio denota il livello di tensione. (ANSA).