(ANSA) - RABAT, 25 AGO - In occasione della ricorrenza islamica Eid al-Mawlid Annabawi, che celebra il giorno natale di Maometto, re Mohammed VI del Marocco concede la grazia a 634 condannati, alcuni dei quali detenuti e altri in libertà. Lo annuncia il Ministero della Giustizia in un comunicato. In questo gruppo sono compresi anche 15 condannati per estremismo e terrorismo. Sono detenuti che - specifica il comunicato - "dopo aver espresso ufficialmente il loro impegno verso i principi fondamentali e i valori sacri della Nazione e delle sue istituzioni, rivedendo i propri orientamenti ideologici e ripudiando l'estremismo e il terrorismo", hanno ottenuto l'approvazione del sovrano marocchino. (ANSA).