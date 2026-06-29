(ANSA) - BOLOGNA, 29 GIU - È stata scoperta dalla polizia stradale un'associazione che avrebbe acquisito un elevato numero di mezzi da cantiere (sollevatori telescopici, escavatori e macchine da lavoro) di illecita provenienza esportati all'estero, in Arabia Saudita e Libia, tramite i porti di Ravenna e Civitavecchia, per un valore accertato di oltre 1.800.000 euro. E' l'operazione 'Benna', di cui verranno dati i dettagli in una conferenza stampa alle 10.30 in Questura a Bologna: 17 le persone indagate di cui 8 legate, a vario titolo, da vincolo associativo: di queste, sei sono state sottoposte agli arresti domiciliari; sequestrati 12 mezzi d'opera, due semirimorchi, due autocarri e tre autovetture, tutti ritenuti oggetto di riciclaggio ed appropriazione indebita. (ANSA).