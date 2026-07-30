(ANSA) - TORINO, 30 LUG - "La firma del nuovo contratto del comparto Sanità è un'ottima notizia per migliaia di professionisti che ogni giorno garantiscono il funzionamento del nostro Servizio sanitario nazionale. Gli infermieri e tutto il personale sanitario meritavano questo riconoscimento economico e professionale" Lo dichiara Federico Riboldi, coordinatore vicario della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e assessore alla sanità del Piemonte. "Il Governo Meloni - aggiunge - sta dimostrando di credere nella sanità pubblica: ha garantito il più alto finanziamento mai destinato al Fondo sanitario nazionale e ora, con il rinnovo del contratto, si compie un ulteriore passo avanti nella valorizzazione del personale sanitario, con aumenti stipendiali significativi. Per anni abbiamo sentito dire che medici, infermieri e operatori sanitari erano il bene più prezioso del sistema. Oggi alle parole seguono atti concreti. Investire sul personale significa investire sulla qualità delle cure, sulla riduzione delle liste d'attesa e sulla capacità del Servizio sanitario nazionale di affrontare le grandi sfide del futuro". "Questo rinnovo contrattuale - chiude - rappresenta un segnale importante che va nella direzione giusta: rafforzare il nostro Servizio sanitario nazionale partendo dalle persone che ogni giorno se ne prendono cura" (ANSA).