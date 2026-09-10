(ANSA) - LIPARI, 10 SET - Dopo oltre vent'anni dall'ultima volta, è tornata a suonare stamani a Ginostra, frazione del comune di Lipari nelle Eolie (Messina), la campanella del primo giorno di scuola per accogliere Aysha, la piccola che, unica scolara del borgo, frequenterà la prima classe della primaria. Visibilmente emozionata, con lo zainetto sulle spalle e accompagnata dai genitori, la bambina è stata accolta dalla maestra Laura Mongi che la seguirà in nel percorso scolastico. La riapertura della scuola è il frutto della perseveranza dei genitori di Aysha che hanno trovato un valido supporto nell'amministrazione comunale di Lipari e nella dirigente del comprensivo Isole Eolie, che hanno perorato la causa presso l'istruzione scolastica provinciale. E non ultimo l'arcivescovo Giovanni Accolla che ha messo a disposizione, a titolo gratuito, come aula, uno dei locali della chiesa di San Vincenzo Ferreri, recentemente ristrutturati. (ANSA).