(ANSA) - ROMA, 22 SET - Nel 2029 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e mezzo mentre nel 2031 si dovranno aspettare i 67 anni e 8 mesi: è quanto si legge nelle stime della Rgs "Le tendenze di medio lungo periodo del sistemo pensionistico e socio sanitario. Per andare in pensione anticipata indipendentemente dall'età si dovranno avere 43 anni e quattro mesi di contributi nel 2029 e 43 anni e 6 mesi di contributi nel 2031 (un anno in meno per le donne). Nel 2027 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e un mese di età e nel 2028 con 67 anni e tre mesi. Per l'anticipata saranno necessari 42 anni e 11 mesi di contributi nel 2027 e 43 anni e un mese nel 2028. (ANSA).