(ANSA) - TEHERAN, 11 AGO - "L'Iran non rinuncerà ai suoi diritti e interessi, di fronte a qualsiasi minaccia", ha affermato oggi Mohsen Rezaei, il neonominato segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale, aggiungendo: "In quest'ottica, dobbiamo prendere decisioni con maggiore fermezza e coraggio". "La sicurezza dell'Iran, la Rivoluzione Islamica e i nostri valori saranno rafforzati dalla potenza difensiva, dalla forza diplomatica e dalla stabilità economica del Paese", ha aggiunto l'ex comandante conservatore delle Guardie Rivoluzionarie, secondo quanto riportato da Mehr. "Faremo tutto il possibile per rafforzare il nostro potere di deterrenza, resistere alle prepotenze dei nemici e rispondere a qualsiasi aggressione in modo immediato e deciso. Garantiremo inoltre gli interessi della Repubblica Islamica in ambito regionale e internazionale e promuoveremo la prontezza del Paese ad affrontare qualsiasi minaccia", ha sottolineato. (ANSA).