(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 16 SET - La Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha aperto un'inchiesta sul caso dell'azienda di servizi bancari del Regno Unito Revolut alla quale, servendosi di una email istituzionale compromessa appartenente alla Prefettura di Reggio Calabria, hacker hanno chiesto e ottenuto dati di clienti. Il reato ipotizzato è il 615 ter comma 3 del codice penale, intrusione in un sistema informatico di pubblico interesse. Stando a quanto si apprende, al momento gli investigatori non hanno la certezza che sia stato compromesso un computer della Prefettura o del Viminale. (ANSA).