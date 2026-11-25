(ANSA) - ROMA, 25 NOV - "Oggi al Liceo Plinio Seniore di Roma, in Via Montebello, il crollo di una tenda in un'aula avrebbe colpito due studenti, attualmente in ospedale dopo un intervento dell'ambulanza. Un ennesimo evento che dimostra i problemi della scuola pubblica italiana in materia di edilizia scolastica, risultato di anni di tagli e sottofinanziamenti". Lo comunica la Rete degli Studenti Medi del Lazio. "Quanto è successo è gravissimo", afferma Simone Montori, coordinatore regionale della Rete degli Studenti Medi del Lazio. "La tutela e la sicurezza della comunità scolastica non può essere oggetto di tagli. In questi minuti la comunità studentesca del Liceo Plinio si sta mobilitando, per organizzare due scioperi in entrambe le sedi". I due giovani sono stati portati, da quanto si apprende dal 118, non in gravi condizioni, all'ospedale San Giovanni e al Campus Bio Medico di Roma. (ANSA).