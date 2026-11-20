(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Dopo settimane di mobilitazioni studentesche che hanno attraversato tutto il Paese, con oltre 150 scuole occupate da nord a sud, oggi le studentesse e gli studenti tornano a mobilitarsi con lo sciopero studentesco nazionale. Sono oltre 50 i cortei lanciati dalla Rete degli Studenti Medi, che attraverseranno le città italiane per portare nelle piazze le rivendicazioni di una generazione che chiede ascolto, diritti e investimenti concreti nell'istruzione. La mobilitazione si inserisce anche nel quadro dello sciopero studentesco europeo, "per dare una dimensione internazionale alle rivendicazioni delle nuove generazioni e costruire una risposta collettiva alle criticità che attraversano i sistemi scolastici", spiegano i promotori. Una giornata che vede inoltre gli studenti e le studentesse scendere in piazza al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici, in occasione dello sciopero generale "Nelle scorse settimane abbiamo attraversato il Paese con una mobilitazione straordinaria: le mobilitazioni delle scorse settimane, da nord a sud, sono il segnale di un disagio profondo, ma anche della volontà di migliaia di studenti e studentesse di prendere parola sul proprio presente e sul proprio futuro. Oggi, con più di 50 cortei in tutta Italia, portiamo questa voce nelle piazze e chiediamo un cambiamento concreto. Non accettiamo che il diritto allo studio rimanga soltanto un principio sulla carta: servono scuole accessibili, sicure, inclusive e realmente in grado di garantire a tutte e tutti le stesse opportunità", dice Angela Verdecchia, coordinatrice nazionale della Rete degli Studenti Medi. "Scendiamo in piazza anche insieme ai lavoratori e alle lavoratrici che oggi scioperano, perché crediamo che le battaglie per i diritti siano profondamente connesse. La scuola non è separata dalla società in cui viviamo: investire nell'istruzione significa investire nel futuro collettivo del Paese. Chiediamo risorse strutturali per la scuola pubblica, per l'edilizia scolastica, per il benessere psicologico, per il diritto allo studio e per garantire che nessuno e nessuna sia costretto a rinunciare al proprio percorso formativo per ragioni economiche o sociali. Non possiamo continuare a parlare di futuro senza mettere al centro chi quel futuro lo vive e lo costruisce ogni giorno", conclude Verdecchia. (ANSA).