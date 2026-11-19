(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Domani studenti e giovani scenderanno in piazza in tutta Italia e in oltre 25 Paesi per lo sciopero internazionale studentesco e giovanile, promosso da Unione degli Studenti, Rete della Conoscenza e Link - Coordinamento Universitario insieme a decine di organizzazioni studentesche e giovanili europee. In Italia sono oltre 45 le città coinvolte, in 15 regioni, con mobilitazioni che attraverseranno scuole, università e territori da Nord a Sud. Una giornata costruita attraverso un percorso di confronto e organizzazione internazionale, per affermare che non siamo disposti a lasciare che siano guerra, riarmo e profitto a decidere del nostro futuro. "Viviamo in un sistema che continua a investire miliardi in armi e spese militari mentre sottrae risorse alla scuola, all'università, alla sanità, al welfare e alla tutela dell'ambiente. Un sistema che alimenta guerre, imperialismo e devastazione ambientale, mentre scarica sulle nuove generazioni il costo delle proprie crisi. La militarizzazione entra sempre più nei luoghi della formazione e nella vita quotidiana, trasformando scuole e università in spazi di propaganda e reclutamento anziché di emancipazione e libertà. Non accettiamo questa prospettiva. Scioperiamo contro il riarmo, contro ogni forma di coscrizione obbligatoria e militarizzazione, contro imperialismo, colonialismo e occupazione. Siamo dalla parte dei popoli oppressi e del loro diritto all'autodeterminazione, a partire dalla Palestina. Rivendichiamo un'alternativa fondata sulla giustizia sociale e climatica, sulla pace, sulla libertà e sui diritti", dicono Francesca Cantagallo, coordinatrice della Rete della Conoscenza, Federica Corcione, coordinatrice nazionale dell'Unione degli Studenti e Stefano Greco, coordinatore nazionale di Link Coordinamento Universitario. (ANSA).