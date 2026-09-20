(ANSA) - ROMA, 20 SET - Una generale stabilità da Nord a Sud, favorita da un temporaneo rinforzo dell'alta pressione. E' quanto prevede, da domani, il meteorologo de iLMeteo.it, Federico Brescia. Se "le regioni del Centro e del Nord trascorreranno una domenica caratterizzata da cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, mentre al meridione proseguiranno episodi di instabilità, in particolare tra Calabria e Sicilia dove si potranno verificare rovesci e temporali localmente intensi - spiega Brescia - da lunedì questa fase instabile al Sud andrà comunque progressivamente riassorbendosi". Il ripristino di una maggiore stabilità atmosferica sarà accompagnato da un lieve rialzo delle temperature. Nei primi giorni della settimana i valori massimi torneranno a toccare i 30-31°C in diverse località del meridione e si porteranno su valori analoghi anche in città come Roma, superiori alla norma della terza decade del mese. Lo scenario meteorologico tornerà tuttavia a evolvere a partire da metà settimana. L'ingresso di correnti più fresche da Est potrebbe determinare un aumento della variabilità, cui seguirà nella seconda parte della settimana una nuova accentuazione dell'instabilità concentrata prevalentemente sulle regioni del Centro e del Sud, in particolare lungo il versante adriatico. Nel dettaglio: Domenica 20. Al Nord: soleggiato. Al Centro: poco o parzialmente nuvoloso. Al Sud e sulle Isole: instabile con temporali sparsi. Lunedì 21. Al Nord: soleggiato. Al Centro: sole prevalente. Al Sud e sulle Isole: soleggiato; piogge su Calabria e Sicilia. Martedì 22. Al Nord: soleggiato. Al Centro: sereno. Al Sud e sulle Isole: instabilità sparsa su Sicilia e Calabria meridionale. Tendenza: ingresso di correnti più fredde da Est con nuvolosità sparsa ed episodi instabili, soprattutto da venerdì in poi al Centro-Sud. (ANSA).