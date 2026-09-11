(ANSA) - KINSHASA, 12 SET - Un incendio che ha provocato una calca mortale in una scuola nella Repubblica Democratica del Congo, è costato la vita ad "almeno 26 bambini". Lo rende noto l'Unicef in un comunicato. Giovedì mattina un incendio di origine sconosciuta è divampato nei pressi di un istituto scolastico di Bukavu mentre i bambini erano in classe, secondo quanto riferito dalle autorità locali. L'incendio ha scatenato il panico e provocato una calca durante la quale diversi scolari sono morti per asfissia. Bukavu, importante città nella Repubblica Democratica del Congo orientale, è controllata dal febbraio dello scorso anno dal gruppo armato M23. (ANSA).