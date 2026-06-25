(ANSA) - ROMA, 25 GIU - "Alemanno è un avversario, ci siamo sempre confrontati su posizioni opposte. Nei suo 500 giorni carcere è stato una persona di straordinaria dignità. Trovo assurdo che per quello che ha fatto si debba stare 500 giorni a Rebibbia. In questo Paese si lasciano liberi gli stupratori e si lascia in un carcere sovraffollato chi potrebbe starsene ai domiciliari. Alemanno ha avuto una dignità straordinaria e lo dico io che sono e sarò sempre un suo avversario". Lo afferma il leader di Iv, Matteo Renzi, a Start su Skytg24. Quanto a Vannacci e ad una possibile intesa con il centrodestra Renzi aggiunge: "Non lo so come va a finire, se lui va in coalizione tutta l'ansia di rinnovamento che lui interpreta viene meno. Se invece il richiamo della foresta lo riporta nel centrodestra, lui perde la faccia ma Tajani e Fi perde un ruolo politico". (ANSA).