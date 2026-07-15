(ANSA) - ROMA, 15 LUG - "Il problema ormai non è più il tema delle preferenze. Noi sulle preferenze siamo a favore. Quello che si è consumato ieri non ha a che vedere con le preferenze, è un regolamento di conti nel centrodestra". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi, ospite a Start su Sky TG24. "La Meloni dice di avere una maggioranza coesa e compatta, appena c'è il voto segreto i suoi le votano contro. Il dato politico è che Meloni ha perso la maggioranza del Paese al referendum e ieri ha perso la maggioranza di governo nel Palazzo", ha concluso. (ANSA).