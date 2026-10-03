FIRENZE. "Dopo quattro anni di governo Meloni, le famiglie sono più povere, la gente se ne va, ci sono meno soldi in tasca, le bollette e i mutui costano di più, se il centrosinistra si mette a litigare e perde le elezioni è da rinchiudere. Allora noi siamo quelli che dicono: preoccupiamoci dei problemi delle famiglie e le scaramucce tra leader le lasciamo da parte. Io sto in un centrosinistra che sia l'alternativa al centrodestra". Lo ha detto il leader Iv Matteo Renzi a margine della Leopolda a Firenze.



"Per questo in questo momento penso che, prima di ragionare di chi guiderà, chi decideranno le primarie, sia importante ragionare di idee - ha aggiunto -. Io voglio un centrosinistra riformista, garantista, poi è chiaro che guida chi ha più voti. Vedremo se sarà Conte o se saranno altri, ma è l'ultimo dei problemi. Non si può partire da chi guida se non sappiamo dove andiamo".



Per Renzi, "quindi il problema non è chi guida. Dopodiché, personalmente sono uno di quelli che pensa che mai come in questo momento ci sia bisogno di una grande attenzione ai temi del garantismo, del riformismo, delle condizioni di vita degli italiani, non del chiacchiericcio Conte-non-Conte, che personalmente ritengo assolutamente non importante rispetto al dibattito che stiamo vivendo".