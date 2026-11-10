(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Taglio delle tasse, con l'azzeramento dell'1,6% dell'addizionale Irpef per i redditi fino a 35mila euro. Niente maggiorazione Irap per aziende create da under 35 nel 2027 con valore di produzione fino a 500mila euro. Sono le novità contenute nella legge di bilancio 2027-29 e nella legge di stabilità del Lazio. I provvedimenti, presto all'esame del Consiglio regionale, confermano l'esenzione dall'Irap per le attività che hanno sede nei Comuni montani ed enti del terzo settore con valore di produzione fino a un milione di euro, oltre che per le imprese che si trasferiscono nel Lazio. L'Irap passa dallo 0,92% allo 0,46% per le cooperative impegnate nell'inserimento lavorativo e l'inclusione delle persone svantaggiate. Il taglio all'addizionale Irpef previsto permetterà, è stato spiegato, ad un cittadino con un reddito di 35mila euro di avere una riduzione del prelievo fiscale di circa 320 euro per l'anno d'imposta 2027 rispetto all'anno precedente. "Proporre una manovra del genere era nei nostri migliori auspici", ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, "l'approvazione in Giunta fra 48 ore e poi in Consiglio ci sarà il confronto con le opposizioni. Sono proprio curioso di vedere quali potranno essere le obiezioni", ha continuato. Soddisfatto anche l'assessore al Bilancio Giancarlo Righini: "Una manovra di cui siamo particolarmente orgogliosi, perché va in aiuto delle persone più fragili. Ci impegniamo per rimuovere la maggiorazione dello 0,5% all'addizionale regionale Irpef per il 2028", la promessa dell'amministrazione. "Una Regione solida con i conti in ordine", ha detto Righini, "nemmeno un euro di debito dall'insediamento, anzi lo abbiamo abbattuto. Da 23 miliardi di euro del dicembre 2022, a 7 miliardi alla fine di quest'anno". (ANSA).