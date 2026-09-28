(ANSA) - ROMA, 28 SET - I giudici della prima Corte d'Assise di Roma sono entrati da pochi minuti in camera di consiglio per decidere sulle richieste di condanna avanzate dalla Procura di Roma nell'ambito del processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni avvenuto in Egitto nel 2016 e che vede imputati quattro 007 del Cairo. Il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ha sollecitato, un ergastolo e tre condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. Si tratta del generale Tariq Sabir, dei colonnelli Uhsam Helmi e Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e del maggiore Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. La sentenza è attesa per le 18. (ANSA).