(ANSA) - TRIESTE, 07 OTT - La sesta edizione del Marina Militare Nastro Rosa Veloce - Il Giro dell'Italia a Vela 2026, la regata più lunga e iconica del Mediterraneo, sta giungendo al termine. I 10 equipaggi, salpati da Genova lo scorso 25 settembre per un percorso non stop di 1.560 miglia, stanno ora risalendo l'Adriatico. La regata si concluderà a Trieste in occasione della 58/a Barcolana e della sosta di Nave Amerigo Vespucci, di rientro dal "Tour Mondiale - Campagna in Nord America". La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 9 ottobre alle ore 11:00 a bordo, appunto, di Nave Amerigo Vespucci, ormeggiata al Molo dei Bersaglieri di Trieste. Il Marina Militare Nastro Rosa Veloce 2026 è un'iniziativa del Ministero della Difesa, della Marina Militare e di Difesa Servizi, realizzata in collaborazione con SSI Sports & Events, con la partnership istituzionale del Ministro per lo Sport e i Giovani e del Ministero del Turismo, Valore Paese Italia, Regione Liguria e Comune di Genova, il supporto della Federazione Italiana Vela e del Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026, del RORC (Royal Ocean Racing Club), dello Yacht Club Italiano, Yacht Club La Maddalena, SVBG (Società Velica di Barcola e Grignano), MUMA (Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni) e Associazione Promotori Musei del Mare Onlus e con il patrocinio del CONI. Il Marina Militare Nastro Rosa Veloce 2026 è la regata più lunga e iconica del Mediterraneo, superando di oltre il doppio la Middle Sea Race, seconda per lunghezza con 606 miglia, e per la sua straordinaria complessità tecnica attira atleti da tutto il mondo. Gli equipaggi che si stanno sfidando in doppio sui Figaro Bénéteau 3, i primi monotipi di serie dotati di foil, imbarcazioni tecnologiche e ad alte prestazioni sono: Fati Group (ITA), La Fripouille (ITA/NZL), Red Dragon (GBR), MW (GER), Captain's Racing (USA), Aeronautica Militare (ITA), Marina Militare (ITA), N2 Sailing (GER), Young Tigullio (ITA) e Caracole RORC (FRA). (ANSA).