(ANSA) - BRUXELLES, 30 AGO - Al referendum in Islanda sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione europea vince il No con il 52,8%, mentre i voti favorevoli si fermano al 47,2 %. E' quanto emerge dai risultati definitivi della consultazione di ieri. Il "No" ha prevalso in quattro delle sei circoscrizioni per le quali sono disponibili i risultati definitivi, mentre il "Sì" si è imposto nei due collegi della capitale Reykjavík. L'affluenza è stata alta: 225.031 votanti (82,5%). (ANSA).