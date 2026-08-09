(ANSA) - ROMA, 09 AGO - La Guardia Civil ha recuperato il corpo di un uomo al largo di Ceuta, portando a 83 il numero dei morti accertati dalle autorità spagnole dopo il massiccio afflusso di migranti del 30 luglio. Lo riferisce l'agenzia Efe citando fonti vicine al caso. L'Associazione marocchina per i diritti umani ha riferito inoltre che altri 59 sono stati recuperati nei giorni scorsi sul versante marocchino della costa di Ceuta e Melilla: il bilancio delle vittime sale così a 142. L'ultimo corpo recuperato, in avanzato stato di decomposizione, è stato localizzato da membri del servizio marittimo e dai sommozzatori della Guardia Civil. È stato inoltre istituito un ufficio per consentire alle famiglie dei dispersi di presentare denunce di scomparsa e fornire campioni biologici per il confronto con i corpi recuperati. Al momento si contano 19 richieste, aggiunge la Efe. (ANSA).