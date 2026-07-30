(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Spider-Man: Brand New Day ha esordito ieri nelle sale italiane registrando un incasso record di oltre 4 milioni di euro in 468 cinema, per un totale di 516.884 presenze. Il dato "segna il miglior debutto di sempre per il franchise di Spider-Man in Italia e per un film Sony Pictures, superando in entrambi i casi il precedente capitolo Spider-Man: No Way Home, che nel 2021 aprì con 2.915.722 euro" si spiega in una nota. È inoltre "il miglior esordio di sempre nel nostro Paese per un cinecomic standalone e il secondo in assoluto dell'intero genere, dietro al solo Avengers: Endgame. Spider-Man: Brand New Day, diretto da Destin Daniel Cretton con Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando e Mark Ruffalo, è al cinema prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures". Nella storia Peter Parker si trova a combattere il crimine a tempo pieno nei panni di Spider-Man in un mondo che non si ricorda di lui. La pressione di vedere i suoi vecchi amici andare avanti senza di lui innesca in Peter un cambiamento che potrebbe non riuscire a controllare. Ma questa trasformazione potrebbe essere l'unica cosa in grado di fermare una nuova e sconvolgente minaccia per la città e per le persone che ama: un potente nemico impossibile da vedere. Il mondo può aver dimenticato Peter Parker, ma lui non ha dimenticato nessuno. (ANSA).