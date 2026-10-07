(ANSA) - ROMA, 07 OTT - Record nella vendita di diritti di traduzione di libri italiani all'estero nel 2025 con 8.645 contratti firmati, l'1,9 in più rispetto al 2024 e quasi cinque volte il dato del 2001 (1.800) quando l'Associazione Italiana Editori ha avviato le rilevazioni. Nei primi nove mesi del 2026 è ripartito il mercato trade, vale a dire narrativa e saggistica a stampa venduta nelle librerie fisiche e online e nei supermercati, con vendite a valore in crescita del 3,2%, grazie anche alla domanda pubblica di libri incentivata dal bonus biblioteche da 60 milioni di euro. Sono i principali dati del Rapporto sullo stato dell'editoria, a cura dell'ufficio studi dell'Aie presentati il 7 ottobre alla Buchmesse di Francoforte in occasione dell'inaugurazione di Spazio Italia, lo stand collettivo italiano organizzato da Ice-Agenzia in collaborazione con Aie. Le lingue in cui i libri italiani sono stati tradotti nel 2025 sono 45, i Paesi raggiunti 64. In particolare, sono stati venduti all'estero soprattutto titoli per bambini e ragazzi (3.133), seguiti da narrativa (1.753), saggistica generale (1.585), saggistica specialistica (697), libri illustrati (541), manualistica pratica e self help (380), libri religiosi (348) e fumetti (208). L'Europa continua a essere il principale mercato di sbocco, con 5.401 titoli venduti, segue l'Asia con 1.088. Il 2025 ha segnato invece una battuta d'arresto sul versante del mercato interno, con vendite complessive pari a 3,198 miliardi, in calo dell'1,2% rispetto all'anno precedente. Ma si registra un trend positivo per il mercato trade nel 2026. Secondo i dati NielsenIQ BookData Panel Market Libri Italia, nei primi nove mesi dell'anno le vendite a valore sono state pari a 1.026,5 milioni di euro (+3,2%), corrispondenti a 69,8 milioni di copie (+2,6%). Nei primi nove mesi dell'anno crescono le vendite di libri a stampa nelle librerie fisiche (+ 6,2%), che raggiungono una quota del 57% dell'intero mercato trade. Balzo del 14,9% per i fumetti, in crescita del 9,1% bambini e ragazzi, del 6,9% la narrativa straniera e del 4,9% la narrativa italiana. In calo la saggistica specialistica (-1,8%) e la manualistica pratica e self help (- 6,7%). (ANSA).