(ANSA) - LONDRA, 17 SET - Lo sviluppo dell'Intelligenzia artificiale (Ia) è una rivoluzione tecnologica "intrigante e al contempo profondamente preoccupante per la sua sostanza e la sua velocità". Lo ha detto il re Carlo III, lanciando un monito sulla tutela del "controllo del destino futuro" dell'umanità, a un forum promosso dalla sua King's Foundation a Dumfries House, in Scozia, e apertosi in questi minuti alla presenza di alti rappresentanti di colossi Usa del settore quali Nvidia, Google DeepMind, OpenAI o Anthropic, nonché di Kanishka Narayan: viceministro designato per l'inedito incarico di responsabile dell'Ia nel governo britannico di Andy Burnham. (ANSA).