(ANSA) - TRIESTE, 10 OTT - "L'Artico è diventato un quadrante strategico per la sicurezza euroatlantica. E' un'esigenza del sistema Italia, della difesa e dell'Europa. Perché l'Artico una volta era irraggiungibile, era remoto, era un po' un mondo a parte immerso in una favola. Oggi non è più così, perché l'Artico è raggiungibile, perché per effetto dei cambiamenti climatici e dello scioglimento dei ghiacci, purtroppo, si sono aperte rotte commerciali e marittime, quindi è raggiungibile". Lo ha detto la Sottosegretaria alla Difesa, Isabella Rauti, a Trieste per un panel sull'Artico nell'ambito della Barcolana 2026. "L'artico è uno scrigno di terre rare, materie prime, risorse strategiche che, fino a qui, sono state difese dalla natura - ha proseguito Rauti - ma che adesso vedono una sovraesposizione che potrebbe scatenare una corsa selvaggia allo sfruttamento di quelle risorse. Quindi ci sono aspetti anche di minaccia, ibrida e non, che riguardano l'Artico. Quindi l'Artico non solo non è più lontano, è vicino. Era una periferia e non solo non è più una periferia, ma è diventata una frontiera". (ANSA).