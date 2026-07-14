(ANSA) - BRUXELLES, 14 LUG - La popolazione dell'Ue ha raggiunto il picco e inizierà a diminuire nei prossimi decenni, mentre l'età media continuerà ad aumentare. È quanto emerge dal terzo Rapporto sulla trasformazione demografica pubblicato oggi dalla Commissione europea e redatto dal Centro comune di ricerca. Secondo le stime, gli abitanti dell'Ue passeranno dagli attuali 450,6 milioni a circa 445 milioni nel 2050, fino a scendere a 398,8 milioni entro il 2100, il che rappresenta una diminuzione complessiva di circa l'11,7%, pari ai livelli degli anni Settanta. Nello stesso periodo, quasi un europeo su tre avrà almeno 65 anni, contro uno su cinque oggi. (ANSA).