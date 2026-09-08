(ANSA) - PARIGI, 08 SET - "Il calo del livello di preparazione degli studenti trova conferma nei paesi dell'Ocse, dove i risultati medi risultano i più bassi mai registrati nell'ambito del Programma Ocse per la valutazione internazionale degli studenti (Pisa) in matematica e lettura". Nell'area Ocse, precisa l'organismo internazionale con sede a Parigi, "ormai uno studente quindicenne su cinque presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura, contro il 16% del 2022". L'indagine Pisa 2025 ha rappresentato la più vasta valutazione mai realizzata, coinvolgendo 760.000 studenti in 91 paesi ed economie. (ANSA).