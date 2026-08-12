(ANSA) - ROMA, 12 AGO - Le rinnovabili crescono in Italia ma l'obiettivo al 2030 è ancora lontano, non semplice da raggiungere entro il quinquennio in corso, a meno di una netta accelerazione. Secondo i dati di monitoraggio del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima del Gse rappresentati in un dossier del Servizio studi della Camera, nel 2025 la quota rinnovabile sui consumi complessivi di energia è risalita al 20,5%, dopo tre anni compresi fra il 18,9 e il 19,5%. Ma la traiettoria del Pniec indicava per lo scorso anno il 25,3%, con un divario dunque di circa cinque punti. La forbice appare ancora più ampia considerando il traguardo del 2030, ovvero il 39,4%: "quasi venti punti in cinque anni, contro i due guadagnati nell'ultimo quinquennio", sottolinea il rapporto di Montecitorio. Più in dettaglio, guardando ai vari settori e alla quota coperta da Fer, l'elettricità ha percorso due terzi della strada al 2030. Il riscaldamento è fermo poco oltre il 20% rispetto al 36% circa richiesto alla fine del decennio. Nei trasporti, il comparto nettamente più carente, la quota rinnovabile non arriva invece a un terzo dell'obiettivo (9,8% contro il 34,2% atteso nel 2030). (ANSA).