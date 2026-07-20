(ANSA) - MILANO, 20 LUG - Due minorenni, di 15 e 17 anni, sono state arrestate dalla Squadra Mobile di Milano e sono in carcere per ordine del gip dei minori perché ritenute responsabili di rapina pluriaggravata ai danni di una giovane, avvenuta la notte del 25 giugno scorso, a Milano in via Torino, in pieno centro. Una delle arrestate era particolarmente attiva su un noto canale social dove aveva persino pubblicato poco dopo il video dell'aggressione. Grazie all'analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona ed approfonditi accertamenti, è stato possibile individuare le due giovani (una italiana e l'altra tunisina). I due arresti fanno parte di una più ampia operazione della Polizia di Stato nel contrasto alla criminalità giovanile, in 44 province del territorio nazionale, che ha portato, tra l'altro, a 539 arresti, 954 persone denunciate e 703 kg di stupefacenti sequestrati. (ANSA).