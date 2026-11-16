(ANSA) - TRIESTE, 16 NOV - Una vasta operazione è in corso in queste ore sul territorio di Trieste per rintracciare gli autori di una rapina in villa, nel corso della quale una donna sarebbe stata sequestrata e successivamente rilasciata. Lo riportano Il Piccolo online e Triesteprima. La donna sarebbe stata obbligata a salire a bordo di un'auto e sarebbe poi stata liberata a Duino (Trieste). Tra le ipotesi è che gli aggressori, armati di fucili, siano scappati a piedi. La rapina è avvenuta in un'abitazione lungo la Strada costiera, direttrice sul mare che porta a Trieste. Alle ricerche partecipano carabinieri e polizia che stanno perlustrando un'ampia area. Controlli sono in corso anche nello specchio d'acqua antistante la zona. Istituiti posti di blocco. (ANSA).