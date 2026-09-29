(ANSA) - TORINO, 29 SET - Un cinquantenne italiano senza fissa dimora è stato sottoposto a fermo dai carabinieri per la rapina all'ufficio postale di corso Palermo 55, a Torino. L'uomo è stato individuato nel tardo pomeriggio di ieri, a meno di 24 ore dal colpo. La rapina era avvenuta intorno alle 8.30. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo aveva minacciato con un coltello il direttore e gli impiegati dell'ufficio postale, impossessandosi di 850 euro in contanti, per poi allontanarsi. Il cinquantenne era già conosciuto sia nell'ufficio postale sia dai carabinieri della stazione Borgo Dora, che lo hanno riconosciuto attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Le ricerche, alle quali hanno partecipato anche i militari del Nucleo operativo della compagnia Oltredora e della stazione Falchera, si sono concluse nel tardo pomeriggio in via Bologna. Il cinquantenne è stato individuato dai carabinieri mentre si trovava alla fermata dell'autobus all'altezza del civico 103, nonostante avesse cambiato gli abiti indossati al momento della rapina. L'uomo, accusato di rapina aggravata, è stato accompagnato al carcere Lorusso e Cutugno (ANSA).