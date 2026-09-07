(ANSA) - ROMA, 07 SET - Un lungo abbraccio, che i presenti hanno definito commovente, tra la nuova co-conduttrice di Report, Claudia Di Pasquale e Sigfrido Ranucci, che è tornato oggi nella redazione di Report per salutare alcuni inviati storici della trasmissione. Tra i due c'è sempre stato un ottimo rapporto. Lui ha tessuto le sue lodi quando è stata nominata, lei, anche in un'intervista uscita oggi su Il Corriere della Sera, ha sottolineato: "con Sigfrido ho sempre avuto un buon rapporto e ho lavorato 15 anni con la massima autonomia". Ranucci è tornato nella sua stanza, dove ci sono tutti i ricordi raccolti in venti anni alla guida della trasmissione e ha cominciato a fare gli scatoloni. Il nuovo incarico di Ranucci, che è vicedirettore, non è ancora stato definito. Il legale del conduttore, Roberto De Vita, sta comunque preparando il ricorso contro la decisione della Rai di sostituirlo per chiedere il reintegro nel suo ruolo. (ANSA).