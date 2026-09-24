(ANSA) - MONREALE, 24 SET - "Vedo molta gente che prova del dolore fisico nel vedere quello che mi è successo, però io combatto anche per loro. Che ne sarà di Report? Ha una squadra e io spero che il meccanismo di questa squadra continui ad essere difeso, così come l'ho fatto io per vent'anni. Ed è anche questo il motivo per il quale mi hanno sostituito". Lo ha detto il giornalista ed ex conduttore del programma Report, Sigfrido Ranucci, parlando nel corso della presentazione del suo nuovo libro "Il ritorno della casta" a Monreale, un incontro organizzato dalla libreria Tante Storie. "Siamo davanti ad una società malata e impazzita - ha proseguito - che deve punire la mia storia, deve distruggerla. Una società che deve punire chi ha lavorato al mio fianco. Domani a Roma ci sarà l'udienza in cui verrà trattato il mio ricorso contro la mia rimozione dalla conduzione di Report, non ho sensazioni in merito - ha osservato - mi atterrò a quello che dirà il Tribunale. Io credo che le battaglie si fanno un po' alla volta, al momento di battaglie ne ho tante, c'è anche quella con la Rai sul comitato etico, sono giorni intensi". (ANSA).