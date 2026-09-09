(ANSA) - ROMA, 09 SET - "In politica non mi candido perche do più fastidio come conduttore di Report". Lo ha detto Sigfrido Ranucci rispondendo alle domande dei giornalisti alla festa di Avs, dove presenterà il suo libro "Il ritorno della casta". "Mi battero fino all'ultimo", ha aggiunto il giornalista, assicurando che "ci sono possibilità di reintegro" nella trasmissione, riferendosi evidentemente al ricorso che il suo legale sta preparando. "Se non riesco a far questo, farò un'altra cosa da un'altra parte", ha concluso. (ANSA).