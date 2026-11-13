(ANSA) - MILANO, 13 NOV - Il down di Microsoft è in via di risoluzione ma i principali servizi del colosso, tra cui le email di Outlook, funzionano ancora a intermittenza. "Sappiamo che i nostri clienti dipendono dai nostri servizi per svolgere un lavoro importante ogni giorno, e ci rammarichiamo dell'impatto che queste interruzioni hanno avuto su coloro che contano su di noi", spiega la compagnia attraverso un nuovo aggiornamento pubblicato sul proprio account X. "Stiamo osservando progressi incoraggianti nel recupero, con la disponibilità dei servizi e le prestazioni di consegna delle email che migliorano in una porzione crescente dell'infrastruttura interessata. Continueremo a condividere ulteriori informazioni non appena le avremo", aggiunge. E, come già fatto nelle scorse ore, Microsoft esclude un cyberattacco: "Possiamo confermare che non ci sono indicazioni che si tratti del risultato di attività malevole o informatiche. I nostri team stanno esaminando cosa è successo e come possiamo prevenire problemi simili in futuro". (ANSA).