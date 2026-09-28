(ANSA) - CATANIA, 28 SET - Rallenta l'emissione di cenere dal cratere di Nord-Est con un'attività più debole confinata nella zona sommitale dell'Etna, in assenza di nube eruttiva, e torna pienamente operativo l'aeroporto internazionale di Catania, senza alcuna restrizione in arrivi e partenze dei voli. La decisione arriva che l'avviso per il volo, il Vona (Volcano observatory notice for aviation), emesso dall'Ingv Osservatorio etneo, è sceso da rosso ad arancione, il terzo grado di allerta su una scala di quattro. (ANSA).