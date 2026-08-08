(ANSA) - ROMA, 08 AGO - Nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev, tre persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise e altre tre ferite a seguito di un attacco di un drone russo. Come riportato da Ukrinform, il capo dell'amministrazione statale regionale di Kiev Timur Tkachenko, lo ha comunicato su Telegram. I media segnalano due ondate di attacchi russi con armi balistiche sulla capitale: in città sono state sentite esplosioni. Esplosioni sono state avvertite anche a Dnipro. (ANSA).